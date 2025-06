Campionati regionali Uisp Esordienti | successi a Moletolo per Londra Bonora e Candiani

Nella suggestiva cornice della piscina di Moletolo, i campionati regionali Uisp Esordienti hanno regalato emozioni e grandi successi. Tra i protagonisti, Londra Bonora e Candiani si sono distinti per determinazione e talento, confermando il loro valore e la crescita nel nuoto regionale. I risultati di questa giornata testimoniano il talento emergente e il potenziale delle future promesse sportive. Un risultato che apre nuove prospettive e si conclude con grande entusiasmo per il futuro.

Nella piscina parmense di Moletolo, si sono svolti i campionati regionali Uisp Esordienti, che hanno visto la partecipazione dei primi otto qualificati delle rispettive fasi provinciali. Nella categoria Esordienti B, ottimo risultato per Margherita Londra, che conquista il podio nei 50 stile libero con un tempo di 37”6. Margherita ottiene anche un piazzamento in finale nei 50 rana. Buone prestazioni anche per Viola Bertasi, che sfiora il podio nei 50 farfalla e raggiunge la finale a rana e per Alice Miglioli, quinta nei 50 dorso. Finali raggiunte anche da Marco Dalla Torre e Cristian Zappaterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net