Campania Cirielli e Costa in testa nella corsa social alle Regionali

In un panorama politico sempre più digitale, la sfida per la leadership regionale si gioca anche tra post, commenti e trending topic. Secondo l’ultima analisi di Human, la piattaforma di web e social listening di Vis Factor, Edmondo Cirielli e Sergio Costa dominano la corsa social alle regionali in Campania, evidenziando come il consenso online possa influenzare le future decisioni politiche e le strategie dei candidati. La battaglia è appena iniziata, e il digitale ne è ormai protagonista imprescindibile.

Nel dibattito online sulla futura presidenza della Regione Campania, i nomi di Edmondo Cirielli e Sergio Costa emergono come i più apprezzati tra i potenziali candidati. A rivelarlo è l'ultima analisi di Human, la piattaforma di web e social listening sviluppata da Vis Factor, che monitora il.

