campane a festa e merate e cassago per don amilkar e don davide ordinati preti novelli

Merate (Lecco), 7 giugno 2025 – Distesa di campane a festa a Merate e a Cassago Brianza per don Amilkar e per don Davide, preti novelli, ordinati quest'oggi sacerdoti in Duomo a Milano dall'arcivescovo monsignor Mario Delpini. Domani i due novelli sacerdoti celebreranno la loro prima messa nelle parrocchie di origine, mentre giovedì prossimo, insieme ai loro 9 compagni di seminario e di messa, conosceranno la destinazione presbiterale durante una cerimonia in Curia. Don Amilkar. Don Amilkar Naranjo ha 32 anni. È originario dell' Ecuador ma dal 2006 vive a Merate. Un cammino non facile il suo: gli studi abbandonati, il lavoro come operaio, poi la ripresa in mano dei libri e il diploma, la crisi spirituale.