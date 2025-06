Campaldino Tennis celebra 60 anni con Andreas Seppi e atleti professionisti

Campaldino Tennis festeggia 60 anni di passione e successi, un traguardo importante che riunisce atleti professionisti come Andreas Seppi e tanti appassionati. Un viaggio nel tempo per celebrare l’impegno di una società nata in un’epoca difficile, ma che ha saputo crescere e innovarsi. Un’occasione speciale per rivivere le radici e guardare al futuro del tennis italiano, con entusiasmo e orgoglio. E questa è solo l’inizio di una lunga storia da raccontare.

Si prepara a spegnere 60 candeline la societĂ Campaldino Tennis e per l’occasione ecco un programma di festeggiamenti che vedrĂ la partecipazione anche di Andreas Seppi e altri atleti professionisti. L’intento è quello di ricordare la costituzione dell’associazione - spiegano i promotori dell’evento - un impegno non facile da portare avanti all’epoca considerato i pochi impianti a disposizione, l’inesperienza della maggior parte dei soci fondatori nella gestione di una societĂ sportiva. I primi risultati, l’interessamento della popolazione, ma soprattutto il grande carisma del primo presidente, l’indimenticato Mario Carlomagno, fecero in poco tempo il miracolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campaldino Tennis celebra 60 anni con Andreas Seppi e atleti professionisti

