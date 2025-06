Campagna Amica Aziende del territorio presenti con la qualità

All’inaugurazione sono intervenuti autorità, produttori locali e appassionati di cibo genuino, pronti a scoprire un luogo che unisce tradizione, qualità e sostenibilità. La campagna Amica di Coldiretti Toscana si conferma così come un punto di eccellenza per valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra aziende agricole e comunità. Un’esperienza unica che trasforma il mercato in un vero e proprio patrimonio condiviso, capace di ispirare un consumo più consapevole e responsabile.

È stato inaugurato a Firenze, nel quartiere di San Frediano, il nuovo mercato coperto di Campagna Amica, il più grande farmer market della Toscana, promosso da Coldiretti Toscana. Il nuovo spazio si propone come punto di riferimento per residenti e visitatori, con l'obiettivo di offrire prodotti agricoli di qualità, promuovere la cultura del cibo sano e valorizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori. All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, la presidente regionale di Coldiretti Toscana Letizia Cesani, il segretario generale nazionale Vincenzo Gesmundo, la presidente di Campagna Amica Dominga Cotarella, il direttore della Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli e il direttore regionale Angelo Corsetti.

