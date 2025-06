Camion si ribalta su un fianco a Paganico illesi conducente e passeggero

Un episodio di grande spavento questa mattina a Paganico, dove un camion si è ribaltato su un fianco sulla statale 223. Fortunatamente, conducente e passeggero sono rimasti illesi, ma l’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e dei soccorritori. Le cause restano da chiarire, mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano a garantire la normale circolazione. Seguiteci per aggiornamenti sulle dinamiche e eventuali sviluppi.

Paganico (Grosseto), 7 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 223 di Paganico all’altezza dello svincolo di Paganico Nord. Coinvolto un mezzo pesante. Un camion dotato di cella frigorifera per il trasporto di carne si è ribaltato su un fianco; ancora da accertare le cause dell’incidente, che non dovrebbe aver coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Grosseto, il 118 e la polizia stradale. Illesi i due a bordo del camion, che si era adagiato sul fianco destro. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogrù per rimettere in asse il veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion si ribalta su un fianco a Paganico, illesi conducente e passeggero

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Paganico Camion Fianco Illesi

Camion si ribalta su un fianco a Paganico, illesi conducente e passeggero - Un camion dotato di cella frigorifera per il trasporto di carne si è ribaltato su un fianco; ancora da accertare le cause dell’incidente, che non dovrebbe aver coinvolto altri veicoli. Sul posto sono ... Come scrive lanazione.it

Incidente sulla Senese: camion si ribalta. Attenzione, strada chiusa - PAGANICO – Incidente stradale questa mattina sulla Strada statale 223, in corrispondenza dello svincolo di Paganico Nord, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Un camion con cella frigor ... Scrive msn.com

Camion frigorifero si ribalta sulla SS223 a Paganico nord: traffico bloccato e operazioni di recupero in corso - Illesi i due occupanti. Mobilitazione di Vigili del Fuoco, Polizia, ANAS e ASL per la messa in sicurezza e il controllo del carico alimentare ... Scrive corrieredimaremma.it

Miracolo sulla Fano - Grosseto. Tre ragazze escono illese da un pauroso incidente