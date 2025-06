Camere affittate in nero lavoratori senza contratto strutture abusive | blitz della Finanza

Sono iniziati i controlli intensificati della Guardia di Finanza di Brescia per contrastare le attività abusive nel settore ricettivo. Tra camere affittate in nero, lavoratori senza contratto e strutture irregolari, si evidenzia un quadro preoccupante di evasione fiscale e mancato rispetto delle norme di sicurezza. Con l'arrivo della stagione turistica, queste verifiche si intensificano per tutelare cittadini, lavoratori e contribuenti, garantendo un ambiente più sicuro e trasparente per tutti.

Attività ricettive abusive, evasione fiscale, lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme di pubblica sicurezza: è questo il bilancio dei controlli effettuati nell'ultimo mese dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. Con l'inizio della stagione turistica, le verifiche si.

