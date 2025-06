Cambiaso Juve possibile cessione del terzino al Milan? Ecco la situazione dell’esterno

Andrea Cambiaso, giovane talento azzurro, potrebbe presto cambiare maglia: le voci di un possibile trasferimento al Milan continuano a circolare, ma la situazione rimane incerta. La Juventus, infatti, valuta attentamente il suo futuro e le trattative sono ancora in corso. Riusciranno i bianconeri a trattenere il terzino o il suo addio ai dettagli di mercato? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più freschi e ufficiali.

Cambiaso Juve, continuano le voci sul suo addio ai bianconeri: la ricostruzione sul futuro dell’esterno Azzurro Il futuro di Andrea Cambiaso sembra sempre più legato alla Juve, almeno secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport. Nonostante alcune voci di mercato che lo accostano al Milan, al momento non ci sarebbero stati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cambiaso Juve, possibile cessione del terzino al Milan? Ecco la situazione dell’esterno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cambiaso Juve Milan Esterno

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - L'esterno bianconero Cambiaso reduce da un infortunio, ha ricevuto buone notizie a metà riguardo alle sue condizioni.

Milan, Tare insiste per Cambiaso: per il CorSera ci sono contatti costanti per l'esterno della Juve Partecipa alla discussione

Juve, Albanese: 'Non mi risulta di Cambiaso al Milan e di Savona al Napoli' - Nelle scorse ore, il giornalista Giovanni Albanese ha parlato su Youtube, sottolineando di non avere riscontri sulle indiscrezioni di mercato che vorrebbero Andrea Cambiaso della Juventus vicino al ... Lo riporta it.blastingnews.com

Mercato Juve, i bianconeri non mollano la pista Nuno Tavares - Se a sinistra Tavares resta un'opzione gradita, la Juventus valuta nomi importanti anche per la corsia opposta, con la candidatura di Dodo della Fiorentina che resta sempre viva. Il brasiliano non ha ... Come scrive it.blastingnews.com

Mercato Milan, spunta il retroscena sulla volontà di Andrea Cambiaso: Allegri vuole il terzino sinistro italiano. Tutti i dettagli - Mercato Milan, spunta il retroscena sulla volontà di Andrea Cambiaso: Allegri vuole il terzino sinistro italiano. Tutti i dettagli Il futuro di Andrea Cambiaso, giovane e promettente terzino della Juv ... Secondo milannews24.com

JUVENTUS - MILAN