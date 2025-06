Cambia il software sospesa l’emissione di abbonamenti ai bus

Per garantire un servizio ancora più efficiente, Start Romagna sta implementando un nuovo software per la gestione delle bigliettazioni. Durante questa fase di aggiornamento, dall’14.30 di ieri fino alle 14.30 del 12 giugno, l’emissione e il rinnovo di abbonamenti saranno temporaneamente sospesi sia online che presso i Punti Bus. I clienti che necessitano di un abbonamento in questo periodo potranno recarsi presso i Punti Bus e richiedere assistenza per ottenere il loro biglietto, assicurando così continuità e comodità nel servizio di trasporto.

I clienti che necessiteranno di un abbonamento nelle date interessate dalla sospensione potranno recarsi presso i Punto Bus e richiedere l'emissione di uno SmartPass 7 giorni, il cui costo sarà dedotto dall'importo del nuovo abbonamento, che potrà essere acquistato una volta completata la transizione al nuovo sistema.

