Calzedonia e WWF di nuovo insieme per tutelare l’ambiente

Calzedonia e WWF Italia rinnovano il loro impegno per la tutela dell’ambiente, rafforzando una collaborazione che dura ormai da quattro anni. Attraverso il progetto “Adopt a Beach”, le due realtà si impegnano in interventi di pulizia delle spiagge in Grecia, Turchia e Tunisia, dimostrando che ogni piccolo gesto può fare la differenza. Perché un futuro più sostenibile inizia con azioni concrete, e insieme possiamo fare la differenza.

Si rinnova la partnership tra Calzedonia e Wwf Italia: le due realtà per il quarto anno di fila collaboreranno a tutela dell'ambiente. Infatti, nell'ambito del progetto "Adopt a Beach", Calzedonia sarà impegnata in almeno due interventi annuali di pulizia delle spiagge in Grecia, Turchia e Tunisia. Calzedonia e Wwf di nuovo insieme per l'ambiente. Come purtroppo ben sappiamo, ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Di queste, circa 230.000 tonnellate si riversano solo nel Mar Mediterraneo: qui c'è la più alta concentrazione di microplastiche rilevata nelle profondità marine.

