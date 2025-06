Calendario Serie A | un percorso complesso per la Fiorentina con scontri diretti cruciali

Il calendario della prossima Serie A riserva alla Fiorentina un percorso ricco di sfide intense e decisive. Un avvio tranquillo, ma segnato subito dal playoff di agosto, e due cicli di ferro a ottobre e all’inizio del 2026 mettono alla prova la squadra. Il finale, infuocato, con tre scontri diretti nelle ultime quattro giornate, promette emozioni e suspense. La sfida è aperta: chi saprà emergere nei momenti chiave?

Un avvio soft (che però sarà complicato dal playoff di agosto per accedere alla fase a girone unico della Conference), due cicli di ferro (uno a ottobre, l'altro a inizio 2026) prima di un finale a dir poco da brividi con tre scontri diretti nelle ultime quattro giornate. L'urna elettronica che ha dato vita al calendario della prossima Serie A ha tracciato per la Fiorentina un cammino apparentemente più complesso del previsto, con la trasferta di Cagliari del 24 agosto - è altamente probabile che si giochi di domenica - che inaugurerà il campionato di Ranieri e soci. Fatalità , due delle poche squadre ancora alla ricerca di un allenatore dopo gli addii di Nicola e Palladino.

