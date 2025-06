Calendario Serie A Inter 2025 26 il derby col Milan alla 12^ | i precedenti non fanno ben sperare! Il curioso dato Opta

La stagione 2025/26 della Serie A si apre con grandi aspettative, ma il calendario riserva una sorpresa non troppo rassicurante: il derby di Milano tra Inter e Milan si giocherà alla dodicesima giornata. I precedenti tra le due rivali non sono mai stati facili da digerire, e il dato curioso di Opta alimenta ulteriormente l’attesa e la tensione, rendendo questa sfida un appuntamento imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Calendario Serie A Inter 202526, il derby col Milan alla 12^: i precedenti non fanno ben sperare! Il curioso dato Opta riguardo alla stracittadina. La stagione 202526 della Serie A è ufficialmente pronta a partire, grazie alla recente pubblicazione del calendario completo delle partite. Tra gli appuntamenti più attesi spicca, come sempre, il derby di Milano, che vedrà Milan e Inter affrontarsi nella dodicesima giornata di campionato. Un dato curioso e interessante, evidenziato da Opta, riguarda proprio questa particolare giornata e le sue statistiche storiche: il Milan, infatti, non ha mai perso un derby contro i nerazzurri alla dodicesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calendario Serie A Inter 2025/26, il derby col Milan alla 12^: i precedenti non fanno ben sperare! Il curioso dato Opta

