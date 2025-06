Calendario Juve Capello lo commenta così | Tudor può arrivare sull’onda del Mondiale per Club e partire forte ma non è un inizio in discesa Sul mercato…

Il calendario della Juventus per la stagione 2025/26 si presenta come una sfida avvincente e ricca di insidie, con Fabio Capello che non lesina commenti sulla partenza di Tudor e le prospettive future dei bianconeri. Tra aspettative e incognite di mercato, il percorso sarà tutto da scrivere. Ma una cosa è certa: questa stagione promette emozioni e sorprese. La vera domanda è: la Juventus saprà sfruttare al massimo questa occasione?

Calendario Juve, Capello commenta così il sorteggio dei bianconeri per la Serie A 202526: tutte le sue dichiarazioni. Mister Fabio Capello ha commentato a La Gazzetta dello Sport il calendario della Juve per la stagione 202526 di Serie A. PAROLE – «Non è di sicuro un inizio in discesa, ma Igor può sfruttare il vantaggio di conoscere già i suoi, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi sulle panchine delle big. E, come detto, può arrivare sull’onda del Mondiale per club e partire forte. È chiaro che una mano al tecnico croato deve arrivare dal mercato, ma è un discorso che vale un po’ per tutti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juve, Capello lo commenta così: «Tudor può arrivare sull’onda del Mondiale per Club e partire forte ma non è un inizio in discesa. Sul mercato…»

