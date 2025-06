Calendario alla mano Le partite più attese

Con il calendario alla mano, i tifosi nerazzurri sono pronti a vivere ogni emozione della nuova stagione di Serie A. Dopo 34 anni di attesa, il Pisa Sporting Club torna a calcare i palcoscenici più importanti del calcio italiano, riaccendendo la passione e l’entusiasmo tra tutti gli appassionati. Le chat si infiammano, le agende si riempiono: è il momento di prepararsi a vivere un’avventura indimenticabile, perché la Serie A…

di Enrico Mattia Del Punta Più di 5.885 chilometri, avanti e indietro per lo Stivale, per seguire il Pisa Sporting Club nel prossimo campionato di Serie A. Dopo 34 anni, dove eravamo rimasti? Con l’uscita del calendario, la Serie A è diventata ancora più reale per i tifosi nerazzurri che attendevano da anni di rivedere il nome Pisa accanto a quello delle grandi. Già da ieri le chat si sono animate: si condividono le date, e già si organizzano le trasferte. Il debutto è fissato per il 24 agosto a Bergamo contro l’Atalanta. Ma quali sono, secondo noi, le partite davvero imperdibili? E le date da segnare in rosso? Le prime sfide di cartello arrivano presto: il primo match all’Arena è il 31 agosto contro la Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

