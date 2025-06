Caldo africano in arrivo | si bolle per almeno 7 giorni fino a 40 gradi

Il caldo africano sta per invadere Roma, portando con sé temperature record e cieli dai toni ocra. La prossima settimana, sotto l’irresistibile spinta dell’anticiclone, la città si prepara a vivere sette giorni di calore intenso, con punte fino a 40 gradi. Un’ondata di calore che trasformerà il paesaggio urbano in un quadro desertico, offrendo uno spettacolo unico e inaspettato. È il momento di prepararsi, perché questa estate si annuncia più calda che mai.

Roma, 7 giugno 2025 – Quel momento dell’anno è arrivato: il caldo africano è in arrivo. E durerà almeno 7 giorni. Quando? La prossima settimana, con il rinforzo dell’anticiclone africano. Le temperature saranno in forte aumento con punte di 40 gradi. Ma già in questo fine settimana la colonnina di mercurio segnerà 6-8 gradi oltre la media. Una particolarità: vedremo i cieli tingersi di ocra con la sabbia del deserto. Precisamente, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ci sarà un lungo periodo di caldo sull'Italia con un primo picco domani domenica e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì 11 a domenica 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo africano in arrivo: si bolle per almeno 7 giorni, fino a 40 gradi

