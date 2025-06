caldarola volley celebra due promozioni storiche in serie d e prima divisione

Caldarola Volley scrive una pagina indimenticabile della sua storia, celebrando due promozioni storiche che segnano un'annata da record. Le squadre maschile e femminile, guidate con passione e determinazione, hanno conquistato la vetta nei rispettivi campionati, portando il nome di Caldarola ai vertici regionali. Un risultato che premia impegno, talento e spirito di squadra: un traguardo che resterà impresso negli annali del volley locale.

Annata da incorniciare per il Caldarola Volley che festeggia due promozioni. Entrambe le prime squadre, maschile e femminile, hanno vinto rispettivamente il campionato serie D e quello di prima divisione. I ragazzi, guidati da coach Mauro Cataldi hanno conquistato la promozione nel massimo campionato regionale di serie C; da non dimenticare il raggiungimento dei quarti in Coppa Marche, risultato mai raggiunto da una squadra di D in oltre 20 anni di competizione. Questa la rosa della squadra: Marco Cicellini, Alessandro Cilla, Riccardo Gentili, Daniele Giorgi (libero), Andrea Lorenzini, Daniele Lucaroni (libero), Francesco Maccari, Edoardo Marconi, Dennis Principi, Andrea Ricottini, Gaetano Rizzuto, Francesco Sabbatucci (capitano), Andrea Sparapani, Andrea Tombolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net