Calciomercato tutte le news di sabato 7 giugno

Il calciomercato di giugno si accende con news esplosive su Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Tra acquisti, rumors e ufficialità, i club sono pronti a fare mosse decisive in vista del Mondiale per Club. Domenica ha aperto la prima finestra di mercato, e le novità non mancano. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le ultime sul nostro live update: il mercato è appena iniziato e le sorprese sono dietro l’angolo!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l'acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Diretta calciomercato: le ultime su Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Ieri giornata fiume per Cristian Chivu nella sede dell' Inter: il tecnico rumeno, il prescelto per il post Inzaghi, ha firmato il suo contratto con i nerazzurri e si è confrontato con la dirigenza anche sul mercato e la programmazione.

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

Milan: tutte le news di oggi 4 giugno QUI -) https://milanworld.net/threads/milan-tutte-le-news-del-4-giugno-2025-riepilogo.151440/#post-3473638… #Milan #Acmilan #Calciomercato Partecipa alla discussione

#Reggiana, chi resta e chi parte dopo il 30 giugno? La situazione aggiornata della rosa granata: https://tuttoreggiana.com/news/239882112518/reggiana-tempo-di-scelte-chi-resta-e-chi-parte-la-situazione-aggiornata-della-rosa-granata… #calciomercato #Ser Partecipa alla discussione

Calciomercato: tutte le news in tempo reale di martedì 3 giugno - Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l'acquisto di nuovi calciatori in ...

Calciomercato: tutte le news in tempo reale di domenica 1 giugno - Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti sui movimenti delle principali squadre di Serie A e non solo

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live - Il calciomercato è già nel vivo: col Mondiale per Club alle porte (14 giugno-13 luglio) la Fifa ha aperto una sessione di mercato extra dal primo al dieci di giugno. Qui tutta la giornata live di