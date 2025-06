Calciomercato Roma Lucumi obiettivo numero uno per la difesa | in bilico il futuro di Paredes

La nuova Roma sta prendendo forma, con Gasperini ufficialmente in panchina e un progetto ambizioso che punta a tornare ai vertici europei. Tra le strategie di mercato, lucumi è il principale obiettivo per rafforzare la difesa, mentre il futuro di Paredes resta in bilico. La campagna acquisti si infiamma: scopriamo insieme come la squadra si prepara a riscrivere la propria storia.

La nuova Roma comincia a prendere vita. Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore dei giallorossi, con un contratto firmato fino al 2028 e l’obiettivo dichiarato di riportare il club in Champions League e competere ad alti livelli anche in Europa. Nella giornata di ieri è arrivata la presentazione ufficiale, con la foto di rito accanto a Claudio Ranieri e al direttore sportivo Florent Ghisolfi, a sancire l’inizio di un nuovo ciclo tecnico che si preannuncia ambizioso e intenso. Nonostante il campionato sia terminato da poche settimane, il tempo per rifiatare a Trigoria non esiste. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Lucumi obiettivo numero uno per la difesa: in bilico il futuro di Paredes

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Obiettivo Calciomercato Lucumi

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

LA GAZZETTA | Calciomercato Roma, Gasperini chiede almeno 5 rinforzi: occhi su Lucumì - CALCIOMERCATO ROMA LUCUMI – Il primo banco di prova della Roma di Gian Piero Gasperini riguarderà sicuramente il calciomercato. Tra acquisti e cessioni, l’obiettivo è creare una squadra a immagine e s ... Come scrive msn.com

TMW - Roma, Lucumi è il grande obiettivo per la difesa: il Bologna chiede 20 milioni - Jhon Lucumi è l'obiettivo per la difesa della Roma. Forte fisicamente, difficile da saltare, il colombiano è valutato circa 20 milioni dal Bologna che, da par suo, ha già incominciato a rifiutare offe ... Riporta napolimagazine.com

Roma su Lucumí, Napoli su Beukema e Ndoye: il Bologna chiede Raspadori - I calciatori del Bologna sono molto richiesti sul mercato. A partire dalla coppia di difensori centrali classe 1998: il colombiano John Lucumì piace alla Roma, mentre. Da msn.com

LUCUMĂŤ, BALERDI E KOSSOUNOU: GASP CAMBIA LA DIFESA DELLA ROMA #lucumi #roma #calciomercatoroma