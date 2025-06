Calciomercato Roma Gasperini punta forte su Kossounou come alternativa a Lucumi! Il prezzo del Bayer Leverkusen

Con l’arrivo di Gasperini alla Roma si apre un nuovo capitolo di emozioni e strategie di mercato. Il tecnico punta decisa su Kossounou come alternativa a Lucumi, con il Bayer Leverkusen che valuta attentamente il suo prezzo. Una scelta che potrebbe rivoluzionare la difesa e rafforzare le ambizioni della squadra. La sfida ora è trovare l’accordo giusto, ma il futuro giallorosso si prospetta brillante e ricco di sorprese.

Con l'ufficialità di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, inizia una nuova era per il club giallorosso. Il tecnico ex Atalanta, noto per il suo gioco aggressivo e le richieste precise sul mercato, ha ricevuto dalla dirigenza

