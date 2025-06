Calciomercato Napoli colpo bianconero | il forcing di Manna

Il calciomercato del Napoli si infiamma con il colpo bianconero e il forcing di Manna, che mira a rinforzare la rosa per affrontare una stagione impegnativa. Il club campione d’Italia si prepara a sfide epiche tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, rendendo fondamentali le mosse sul mercato. In casa partenopea, i cambiamenti sono all’ordine del giorno, e tutto lascia supporre che questa sessione sarà decisiva per il futuro della squadra.

Manna continua a spingere per regalare al Napoli un calciatore su cui punta tanto. Il Napoli campione d'Italia in carica, di fatto, si sta preparando per affrontare una stagione ricca di partite. Basta pensare che la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per tutti questi motivi, ovviamente, in casa Napoli ci saranno tantissimi cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, infatti, Giovanni Manna sta continuando ad insistere per un 'colpo bianconero'. Napoli, Manna insiste per un giocatore che conosce molto bene: ecco tutti gli ultimi dettagli.

In questa notizia si parla di: Napoli Manna Calciomercato Colpo

