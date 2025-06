Calciomercato Napoli 2025 2026 | tabellone acquisti cessioni e trattative

Il calciomercato del Napoli per la stagione 2025/2026 si sta infiammando con una serie di movimenti strategici e trattative in corso. Tra acquisti ufficiali e voci di mercato, il club azzurro punta a rinforzare la rosa e a consolidare il proprio ruolo in Italia e in Europa. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui possibili arrivi, cessioni e trattative che potrebbero cambiare volto alla squadra partenopea.

Tutti i possibili movimenti, e quelli ufficiali, del Napoli nel calciomercato 20252026: Acquisti: Osimhen (Galatasaray, a), Lindstrom (Everton, a), Cajuste (Ipswich, c), Natan (Betis, d), Cheddira (Espanyol, a), Ambrosino (Frosinone, a), Obaretin (Bari, d), Vergara (Reggiana, c), Zerbin. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli 2025/2026: tabellone acquisti, cessioni e trattative

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calciomercato Napoli Acquisti Tabellone

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Calciomercato Napoli 2024, tabellone acquisti e cessioni: ufficialità e ultime notizie - Calciomercato Napoli 2024, il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali: tutte le operazioni portate a termine e le ultime notizie sulle trattative in corso. Calciomercato Napoli 2024, il ... money.it scrive

Calciomercato Napoli 2024/2025: tabellone acquisti, cessioni e trattative - Calciomercato Napoli estate 2024, tutti i movimenti e le trattative del club azzurro: Acquisti: Caprile (Empoli, p), Zanoli (Salernitana, d), Obaretin (Trento, d), Folorunsho (Verona, c), Zerbin ... Segnala napolitoday.it

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2025-2026 - Tabellone calciomercato: la Serie A 2025/2026 è già ai blocchi di partenza ed è tempo per le 20 squadre partecipanti di aprire, condurre e concludere trattative. Segui con noi tutte le mosse del ... Come scrive calciodangolo.com

Classifica Serie A 2024-25 #SerieA #Torino #Napoli #Udinese #Juventus #Empoli #Inter