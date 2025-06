Calciomercato Milan tensione Leao-Bayern Monaco | ecco svelato il motivo

Dalla Germania giungono indiscrezioni secondo cui Rafael Leao, esterno del Milan, sarebbe arrabbiato con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, tensione Leao-Bayern Monaco: ecco svelato il motivo

In questa notizia si parla di: Milan Leao Bayern Monaco

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Non ci sono conferme ufficiali che Rafael Leão voglia lasciare il Milan. Leao non ha chiesto al Milan di partire. Interesse del Bayern Monaco attraverso intermediari ma senza offerte ufficiali ai rossoneri. @la_rossonera @paolobasile332 https://youtu.be/ Partecipa alla discussione

Il #BayernMonaco vuole Rafael #Leao Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tedeschi avrebbero messo nel mirino l'attaccante rossonero; pronta un'offerta per convincere il Milan Partecipa alla discussione

Leao tra Milan e Bayern Monaco: tutta la verità sulla vicenda - Rafael Leao continuerà a giocare nel Milan oppure si trasferirà al Bayern Monaco? Matteo Moretto ha fatto chiarezza sulla situazione. Riporta milanlive.it

Milan: Rafael Leao chiede la cessione, rossoneri su Dusan Vlahovic - Rivoluzione in attacco per il Diavolo dopo l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri: il portoghese verso l'addio ... Secondo msn.com

Mercato Milan, il Bayern Monaco prepara una maxi offerta per Leao: tutti i dettagli - In casa Milan c’è aria di rivoluzione e in queste ore è finito al centro dell’attenzione Rafael Leao, che piace molto ai bavaresi Anche il Milan, come la Lazio, sta dando vita alla sua rivoluzione e i ... Riporta lazionews24.com