Il sogno rossonero di portare Dusan Vlahovic al Milan sta prendendo forma, con trattative calde e un interesse concreto. La suggestione di vedere il bomber serbo vestire la maglia del Diavolo entusiasma i tifosi, ma un ostacolo significativo potrebbe mettere tutto in standby. Riusciranno le parti a superare le difficoltà e trasformare questa chance in realtà? La risposta nei prossimi giorni si farà più chiara.

Il Milan vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per Dusan Vlahovic, richiesto da Massimiliano Allegri. L'unico vero ostacolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sogno Vlahovic: trattativa possibile. L’unico ostacolo …

Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta - A novanta minuti dal termine della Serie A, Juventus e Milan affrontano sfide decisive, mentre le voci di calciomercato infiammano l'ambiente.

MILAN NEWS | Ipotesi Vlahovic: è un’indicazione di Allegri - Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 7 giugno 2025 ... Come scrive msn.com

Vlahovic, Allegri lo vuole al Milan: ancora nessuna trattativa. C’è però un ostacolo! - Vlahovic al Milan? Mister Massimiliano Allegri sarebbe felice di riabbracciarlo dopo l’esperienza insieme alla Juventus. C’è però un ostacolo Il calciomercato è un vortice di voci, suggestioni e indis ... Si legge su milannews24.com

Grande offerta per Vlahovic: lo strappano al Milan – SportItalia - Dusan Vlahovic sembrava destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, ma invece così non sarà. Come scrive calciomercatoweb.it

