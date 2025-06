Calciomercato Milan Maignan-Chelsea | contatti costanti Fissato un ultimatum

Il calciomercato prende una piega inaspettata: il Chelsea ha intensificato i contatti con il Milan per Maignan, fissando un ultimatum che potrebbe cambiare le sorti del portiere francese. La trattativa si fa più serrata, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso. Riuscirà il Milan a trattenere il suo titolare? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla delicata situazione.

Sarebbe stato fissato un ultimatum per il possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea: ecco svelata l'indiscrezione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Maignan-Chelsea: contatti costanti. Fissato un ultimatum

Continuano i contatti Milan Chelsea per Maignan Ma ricordatevi quello che vi ho detto Il Chelsea ha fissato una deadline per le trattative:lunedì (F.Romano)

https://milannews24.com/calciomercato-milan-maignan-ultime-prezzo/… Calciomercato Milan Rossoneri inflessibili

