Calciomercato Milan incontro con l’entourage di Retegui | ma il costo …

Il calciomercato del Milan si anima con un incontro tra i dirigenti rossoneri e l'entourage di Mateo Retegui, promettendo possibili sviluppi. Tuttavia, il vero punto interrogativo resta il costo dell’attaccante italiano, che potrebbe influenzare le prossime scelte di mercato. Riuscirà il club a trovare un equilibrio tra talento e budget? La risposta si annuncia come uno dei temi caldi della sessione di trattative.

Il Milan avrebbe avuto un incontro con l'entourage di Mateo Retegui in sede: ma a preoccupare è il costo dell'attaccante italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, incontro con l’entourage di Retegui: ma il costo …

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milan Incontro Entourage Retegui

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Rivoluzione Milan: Retegui in attacco e Tare punta anche Xhaka - Il Milan apporterà modifiche alla squadra e interverrà in ogni reparto per costruire una formazione subito pronta. In attacco, dopo le partenze di Tammy Abraham, e probabilmente di Luka Jovic, il Diav ... Secondo msn.com

Calciomercato, Vlahovic-Retegui: asse caldissimo Milan-Juventus. Diavolo su un ex Arsenal per il centrocampo / Rumor - Il Milan sogna Dusan Vlahovic ma... attenzione a Mateo Retegui. E sui due bomber si apre un intreccio di calciomercato sull'asse Milano (rossonera) - Torino (bianconera). Max Allegri pensa all'attacca ... Si legge su affaritaliani.it

MN - Ieri a Casa Milan gli agenti di Retegui e Pellegrino hanno parlato con Tare - Ieri a Casa Milan gli agenti di Retegui e Pellegrino hanno parlato con Tare Ieri è stata una giornata ricca di incontri a Casa Milan. Oltre a quello con l'area legale dell'entourage di Luka Modric per ... Da informazione.it

Genoa, incontro con Messias per definire l'arrivo dal Milan