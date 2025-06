Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato estivo 2025 è finalmente aperto e il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Tra acquisti strategici, cessioni mirate e rumors infuocati, i rossoneri puntano a rinforzare la rosa e a stupire i tifosi. Un’estate di rivoluzione che promette sorprese e colpi di scena: scopri tutte le news live e le trattative in tempo reale, perché il futuro del Milan si decide ora.

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione totale.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

