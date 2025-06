Calciomercato Juventus pronta l’offerta per il big | 30 milioni di euro e 10 d’ingaggio al calciatore! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma: secondo indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, accompagnati da un ingaggio di 10 milioni all’anno, per convincere il big a trasferirsi. La trattativa con il Fenerbahçe si fa calda, e le possibilità di un colpo di scena aumentano. Ma quale sarà il futuro di Vlahovic? Resta da scoprire se questa offerta cambierà le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, pronta l'offerta: 30 milioni di euro per il big bianconera e super ingaggio. L'indiscrezione. Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce sarebbe ora pronto ad offrire 30 milioni di euro con un super ingaggio al calciatore da 10 milioni l'anno. Una proposta che, se confermata, corrisponde alle richieste del club bianconero per la sua cessione. Si attendono ora ulteriori conferme: sono settimane decisive anche per il possibile addio di Vlahovic.

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

La Juventus blinda Nicolò Savona: pronta la proposta di rinnovo Come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera metterà sul piatto un’offerta da 1.5 milioni annui, con scadenza fissata nel 2030 ? #Juventus #Savona #SpazioJ Partecipa alla discussione

La #Juventus è pronta a fare sul serio per Viktor #Gyokeres. Il bomber ha una clausola da 100 milioni, ma per strapparlo ai portoghesi potrebbero bastarne anche 70. [@Gazzetta_it] Partecipa alla discussione

