Calciomercato Juventus Elkann e Scanavino sorpresi dall’annuncio di quel dirigente | Se non ci chiede di andare non lo cediamo La rivelazione sull’obiettivo

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una rivelazione che lascia sorpresi Elkann e Scanavino: Nikola Krstovic, al momento, non si muoverà da Lecce se non sarà lui stesso a desiderarlo. Una dichiarazione che ribalta le aspettative e mette in discussione molte strategie future. La vicenda si arricchisce di colpi di scena e pone nuovi quesiti sul futuro del club. Ma cosa accadrà davvero? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Calciomercato Juventus, Elkann e Scanavino presi in controtempo da quella dichiarazione: l’annuncio mischia le carte in tavola. Nikola Krstovic non si muoverà dal Lecce, se non sarà lui stesso a volerlo. “Musica” e testo di Pantaleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica del club salentino ha commentato così le voci che vedono l’attaccante montenegrino in orbita calciomercato Juventus nella conferenza stampa di fine stagione. PAROLE – « Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi che se nessuno ci chiede di andare via, noi non cediamo nessuno. A gennaio abbiamo avuto richieste importanti per lui, che sarebbero state utili per il nostro progetto, ma siamo talmente in salute che se un giocatore non vuole andare via lo teniamo, ma se domani lo stesso giocatore mi dice che vuole essere ceduto, cerchiamo di accontentarlo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Elkann e Scanavino sorpresi dall’annuncio di quel dirigente: «Se non ci chiede di andare, non lo cediamo». La rivelazione sull’obiettivo

