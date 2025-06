Calciomercato Juventus Allegri punta anche un ex bianconero | colpo del Milan in Serie A? C’è l’annuncio

Il calciomercato infiamma le schermaglie tra Juventus, Milan e Lazio: Allegri punta anche su un ex bianconero, mentre il club rossonero fa un colpo in Serie A. Nel frattempo, Lotito frenando ogni voci di cessione di Rovella al Milan, alimenta il fermento tra i tifosi. Le trattative si intensificano, e l’orizzonte del mercato estivo promette sorprese e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Allegri punta anche un ex bianconero: c’è l’annuncio del presidente. Tutti gli aggiornamenti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vuole sentire parlare di una possibile cessione di Nicolò Rovella al Milan di Allegri. La smentita del numero uno del club biancoceleste in merito a quest’ipotesi è arrivata in occasione del Festival della Serie A che si è tenuto a Parma. Ecco le sue parole sull’ex Juve. ROVELLA MILAN – «Al Milan piace Rovella? Anche a me piacciono tanti calciatori. Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Allegri punta anche un ex bianconero: colpo del Milan in Serie A? C’è l’annuncio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juventus Allegri Punta Bianconero

La Juventus di Thiago Motta (e Tudor) ha fatto peggio di quella di Allegri - Comunque vada, la stagione della Juventus si preannuncia complessa. L’obiettivo primario sarà limitare i danni e assicurarsi un posto in Champions League, essenziale per il futuro del club.

#Calciomercato #Juve, non solo #Cambiaso: #Allegri punta un altro big bianconero per il suo #Milan Gli ultimi aggiornamenti Partecipa alla discussione

Mentre la Roma punta a Klopp, noi parliamo ancora di Conte, Allegri e compagnia bella. Partecipa alla discussione

Calciomercato Juve, non solo Cambiaso: Allegri punta un altro big bianconero per il suo Milan. Gli ultimi aggiornamenti - Calciomercato Juve, Allegri punta un altro big bianconero: non solo Cambiaso nel mirino del Milan. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, il Milan st ... Riporta juventusnews24.com

Mercato Juve: Allegri punta un altro obiettivo bianconero. Il Milan può inserirsi nella corsa e piazzare il super colpo in estate, ultime - Mercato Juve: Allegri vuole un altro obiettivo bianconero. Il Milan può inserirsi nella corsa e piazzare il colpaccio in estate, ultime Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan av ... Si legge su juventusnews24.com

Vlahovic pronto ad abbandonare la Juve? Una big italiana fa sul serio per strappare l’attaccante bianconero - Vlahovic pronto a lasciare la Juve? Quella big italiana è pronto a fare faville per il centravanti bianconero Il calciomercato Milan vorrebbe tentare il grande colpo per Dusan Vlahovic. A riportare la ... Da calcionews24.com

Allegri stile Juve: Conta solo vincere