Calciomercato Juve tre bianconeri sono vicini alla firma! Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con tre bianconeri pronti a firmare il rinnovo, segnando una svolta importante per il futuro della squadra. La nuova dirigenza ha intensificato gli sforzi, puntando anche su Gatti e Savona, insieme a McKennie, per consolidare l’organico e puntare ai successi futuri. Tutti i dettagli su questa strategia e le ultime novità sono pronti a cambiare le carte in tavola: scopriamoli insieme.

Calciomercato Juve, tre bianconeri sono vicini al rinnovo: l'indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti. Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato Juve anche per quanto riguarda il fronte rinnovi. La nuova dirigenza ha subito ripreso a lavorare anche sui prolungamenti di diversi calciatori bianconeri. Come riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, anche Gatti e Savona – come McKennie – sono vicini al rinnovo del contratto con la Juventus. Il club bianconero è pronto a blindarli in vista della sessione estiva di mercato.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Calciomercato #Juventus, i bianconeri bussano alla porta del #Real! Quel giovane profilo potrebbe arrivare a Torino con questa formula. Tutti i dettagli in merito alla nuova pista di mercato Partecipa alla discussione

Calciomercato #Juventus, i bianconeri hanno pronta l’alternativa a #Osimhen: è lui il profilo su cui si affonderebbe il colpo! Il nome fa sognare i tifosi Partecipa alla discussione

Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri - Alla Juventus, in chiave mercato, c`è un nome che mette tutti d`accordo, `vecchi` e `nuovi` inquilini della Continassa: è quello di Leonardo Balerdi, leader e capitano. Si legge su msn.com

Calciomercato Juve, un bianconero ritorna dal prestito e lascia subito Torino? Napoli e Bologna sulle sue tracce: le ultimissime - Calciomercato Juve, un bianconero ritorna dal prestito e lascia subito Torino: ci sono novità importanti Il futuro di Fabio Miretti potrebbe essere lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato dall’ed ... Segnala juventusnews24.com

Di Gregorio ceduto in Serie A: “Donnarumma alla Juve” - Le ultime sul futuro dei due portieri italiani. Dopo un anno in bianconero, l'ex Monza è pronto già a salutare: la situazione ... Lo riporta calciomercato.it