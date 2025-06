Calciomercato Juve spunta un’altra concorrente nella corsa a quell’obiettivo da parte dei bianconeri! Il club in questione può giocarsi un fattore decisivo

Il calciomercato della Juve si fa sempre più competitivo, con una nuova concorrente pronta a sfidare i bianconeri per un obiettivo di grande valore. L’Inter si inserisce nella corsa al difensore Giovanni Leoni, grazie a un fattore che potrebbe fare la differenza: il legame con l’allenatore Chivu, suo ex mentore al club ducale. Riuscirà questa connessione a scalfire le ambizioni della Juventus? La sfida è aperta e tutto può succedere.

Calcomercato Juve, il difensore in questione è entrato nelle mire di quel club rivale dei bianconeri: un fattore può risultare decisivo. Giovanni Leoni è balzato in cima alla lista dei nomi voluti dall’ Inter in difesa. A spiegarlo è calciomercato.com. Secondo quanto riferisce la predetta redazione, il club nerazzurro ha da giocarsi la carta Chivu (suo allenatore quest’anno nel club ducale) per avere la meglio sulla concorrenza del calciomercato Juve, Milan e Napoli. Il Parma vorrebbe trattenere il giocatore almeno per un’altra stagione, ma l’Inter intende piazzare il colpo per anticipare tutti gli avversari in corsa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, spunta un’altra concorrente nella corsa a quell’obiettivo da parte dei bianconeri! Il club in questione può giocarsi un fattore decisivo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calciomercato Juve Bianconeri Club

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Kolo Muani giocherà il mondiale per club con la maglia della Juve, nel frattempo i bianconeri continueranno a parlare col PSG per trattenerlo anche la prossima stagione. #Calciomercato #7giugno Partecipa alla discussione

#Lucca #Juve, strada spianata per i bianconeri in sede di calciomercato per l’attaccante dell’#Udinese? Quei due club rischiano di battere ritirata: ecco perché! Partecipa alla discussione

Calciomercato Juve, tre bianconeri sono vicini alla firma! Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi. Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, tre bianconeri sono vicini al rinnovo: l’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti Arrivano importanti aggiornamenti di calciomercato Juve anche per quanto riguarda il fronte rinnov ... Segnala juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il club prepara qualche sacrificio in nome del bilancio: chi può lasciare Torino entro giugno, i nomi - Calciomercato Juve, il club bianconero prepara il terreno per qualche sacrificio in nome del bilancio: chi può lasciare Torino entro giugno, i nomi L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fat ... Si legge su juventusnews24.com

Juve tra calciomercato e Mondiale per Club: news e programma - Archiviato il campionato (chiuso al quarto posto), la Juventus torna ad allenarsi in vista del Mondiale per Club. Oggi pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti: i giocatori arriveranno ... Riporta sport.sky.it

CALCIOMERCATO JUVE! David ha parlato con Chiellini!