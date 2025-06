Calciomercato Juve si infiamma la corsa sulle fasce! Da destra a sinistra | sarà rivoluzione Da Dodo a Tavares passando per quei due spagnoli | novità

Il calciomercato della Juventus si anima con una vera e propria rivoluzione sulle fasce, da destra a sinistra. I nomi più caldi infiammano le trattative e promettono cambiamenti radicali nella formazione bianconera, passando da Dodo a Tavares e coinvolgendo anche due talenti spagnoli. La fase decisiva è alle porte: scopriamo insieme le ultime novità e le mosse in vista di una stagione che potrebbe rivoluzionare i laterali juventini.

Calciomercato Juve, si infiamma la corsa sulle fasce: tutti i nomi per il futuro e le possibili mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve entra nel vivo soprattutto sulle fasce. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui calciatori che piacciono ai bianconeri: tra questi c’è sicuramente Dodo della Fiorentina il cui rinnovo sta andando a rilento con la Juve che potrebbe inserirsi. Valutazione? Sopra i 30 milioni di euro. Poi c’è il nome di Nuno Tavares che è stato riscattato dalla Lazio ma che potrebbe comunque partire. Piacciono anche gli spagnoli Gutierrez e Fran Garcia del Real Madrid, alternative da valutare in base al futuro di Cambiaso che piace al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si infiamma la corsa sulle fasce! Da destra a sinistra: sarà rivoluzione. Da Dodo a Tavares passando per quei due spagnoli: novità

