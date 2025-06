Calciomercato Juve ricordi Tomori? L’ex obiettivo per la difesa è stato proposto a questa big italiana Tutti i dettagli e l’ultima indiscrezione sull’inglese

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta, con un occhio rivolto ai talenti inglesi. Ricordi Tomori? L’ex obiettivo di mercato bianconero, ora protagonista delle ultime indiscrezioni, è stato proposto a un top club italiano, suscitando entusiasmo e curiosità tra gli appassionati. Tutti i dettagli e le novità più recenti sull’inglese, attualmente al Milan, potrebbero cambiare le strategie di mercato delle big italiane. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa intrigante vicenda.

Calciomercato Juve, ricordi Tomori? L’obiettivo passato per la difesa è stato proposto a questo top club italiano. Tutti i dettagli e l’ultima voce. Come riferito da Matteo Moretto, nelle ultime ore alcuni intermediari hanno proposto al Napoli il nome di Fikayo Tomori, difensore centrale attualmente in forza al Milan. Il giocatore, reduce da una stagione tra alti e bassi, potrebbe lasciare i rossoneri durante la sessione estiva di calciomercato, e il suo profilo è stato sottoposto all’attenzione della dirigenza azzurra. Il Napoli, che è alla ricerca di rinforzi in difesa per consolidare l’annata Scudetto, sta valutando attentamente la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ricordi Tomori? L’ex obiettivo per la difesa è stato proposto a questa big italiana. Tutti i dettagli e l’ultima indiscrezione sull’inglese

