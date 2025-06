Calciomercato Juve non si placano le voci dalla Spagna | bianconeri interessati a due giovani talenti Di chi si tratta ecco l’identikit dei possibili colpi

Il calciomercato della Juventus si infiamma con rumors sempre più insistenti dalla Spagna. La Vecchia Signora punta decisa su due promettenti talenti del Deportivo La Coruna: Yeremay Hernandez, esterno offensivo classe 2002, e David Mella, attaccante del 2005. Chi sono questi giovani promessi sposi del calcio futuro? Scopriamo gli identikit di questi possibili grandi colpi di mercato, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Il calciomercato Juve osserva con grande attenzione due giovani talenti del Deportivo La Coruna. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Yeremay Hernandez, esterno offensivo classe 2002, e su David Mella, attaccante del 2005. Entrambi i giocatori piacciono per tecnica, prospettiva di crescita e margini di valorizzazione futura. La dirigenza juventina valuta l'ipotesi di un'operazione che coinvolga entrambi, aprendo a una possibile maxi trattativa con il club galiziano.

