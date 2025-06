Calciomercato Juve LIVE | Kolo Muani giocherà il Mondiale per Club 30 milioni in arrivo per Vlahovic Novità anche su Cambiaso

Il calciomercato Juve è in fermento: tra novità sul futuro di Kolo Muani, che giocherà il Mondiale per club, e un’offerta da 30 milioni per Vlahovic, le trattative si intensificano. Con aggiornamenti in tempo reale, la Juventus lavora senza sosta per rafforzare la rosa e pianificare il futuro, sempre con attenzione al bilancio e alle strategie di mercato. Scopriamo insieme tutte le ultime novità e indiscrezioni.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: SABATO 7 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani giocherà il Mondiale per Club, 30 milioni in arrivo per Vlahovic. Novità anche su Cambiaso

In questa notizia si parla di: Calciomercato Juve Kolo Muani

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

CMIT | #KOLOMUANI-#JUVENTUS La #Juventus e il PSG stanno lavorando in queste ore per definire la permanenza di #KoloMuani per il Mondiale per Club: c'è ottimismo sul fatto di avere l'attaccante francese negli Stati Uniti ? @RiccardoMeloni4

Se il PSG accetta il prestito con diritto di riscatto le chance sono buone. Ne riparleranno nelle prossime settimane. Kolo Muani sta dando di priorità alla Juve. Il Paris spera invece di monetizzare subito e lo valuta almeno 50 milioni

Juventus-Kolo Muani, insieme al Mondiale per Club. Ma cosa succede dopo? L'idea per il futuro - Questione di tempi. Da una parte c`era una finale di Champions League da preparare e poi festeggiare, dall`altra una rivoluzione dirigenziale da completare. Da una. Come scrive msn.com

Juve, Kolo Muani resta per il Mondiale per club? La scelta di cuore dell’attaccante! Si lavora per l’accordo con il Psg - Juve, Kolo Muani resta per il Mondiale per club? La scelta di cuore dell’attaccante! Si lavora per l’accordo con il Psg Importanti sviluppi sul fronte calciomercato Juventus: secondo quanto riportato ... Si legge su calcionews24.com

Juve, Kolo Muani al mondiale, poi il prestito. Fenerbahce su Vlahovic - La Juve trova l’ok del Psg per avere Kolo Muani al mondiale per club, poi si tratterà per un rinnovo del prestito e riscatto nel 2026. In avanti Vlahovic è in uscita, c’è il Fenerbahce. Piace David, G ... Come scrive msn.com