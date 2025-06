Calciomercato Juve il Fenerbahce piomba su Vlahovic | offerta questa cifre i bianconeri sparano alto!

Il calciomercato della Juventus si infiamma: il Fenerbahçe si fa avanti con un’offerta allettante per Dusan Vlahovic, ma i bianconeri non sono disposti a cedere facilmente. Con il futuro dell’attaccante serbo ancora incerto e i tifosi in attesa di novità, le mosse di mercato potrebbero rivoluzionare il destino di uno dei talenti più discussi del momento. Resta da scoprire se la Juve saprà mantenere il suo gioiello o se, invece, cambierà il volto dell’attacco.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’interesse del Fenerbahce per Dusan Vlahovic. Tutti i dettagli in merito Il futuro di Dusan Vlahovic resta avvolto nell’incertezza. Nonostante la Juve abbia centrato in extremis la qualificazione alla prossima Champions League, l’attaccante serbo ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. Con 15 reti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, il Fenerbahce piomba su Vlahovic: offerta questa cifre, i bianconeri sparano alto!

La posizione della #Juventus su Dusan #Vlahovic non sembra cambiare. Nelle ultime ore sondaggi importanti da parte di #Milan e soprattutto #Fenerbahce. #Calciomercato Partecipa alla discussione

Il #Fenerbahçe negli ultimi giorni si è mosso sia sulle tracce di #Vlahovic che su quelle di #KoloMuani. Il francese del #PSG vorrebbe rimanere alla #Juventus, per il serbo (che interessa anche all’#AtleticoMadrid) primi contatti col #Milan per volontà di #Allegri Partecipa alla discussione

