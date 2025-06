Calciomercato Juve il club bianconero saluterà quel giocatore! Ci sono tre piste sul tavolo per lui ma una è nettamente quella favorita Come stanno le cose

Il calciomercato della Juventus si infiamma: il club bianconero si prepara a salutare Dusan Vlahovic, con tre piste sul tavolo, ma una emerge nettamente come favorita. Secondo Giovanni Albanese su Instagram, l’addio del bomber serbo sembra ormai imminente, e tra le opzioni spicca il Fenerbahçe, pronto a offrire 30 milioni di euro per portarlo in Turchia. Ecco come stanno davvero le cose.

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno deciso: sarà cessione per quel giocatore! Tre le piste sul tavolo per lui, ma una è quella che prevale. Come ha fatto intendere Giovanni Albanese sul proprio profilo Instagram, l’ addio di Dusan Vlahovic alla Juve pare praticamente scritto. C’è una società che potrebbe accontentare sia i bianconeri che il giocatore: parliamo del Fenerbahce, che offre 30 milioni di euro a Madama e 10 milioni di euro netti al classe 2000. In posizione più attardata c’è il Milan, che ha proposto uno stipendio più basso al centravanti. Da non sottovalutare nemmeno la posizione dell’ Atletico Madrid, che potrebbe imbastire una trattativa mediante uno scambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il club bianconero saluterà quel giocatore! Ci sono tre piste sul tavolo per lui, ma una è nettamente quella favorita. Come stanno le cose

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juve Giocatore Piste Tavolo

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - Il calciomercato della Juventus si infiamma con la volontà di acquisire Victor Osimhen. La società bianconera è pronta a investire una cifra significativa per assicurarsi il top player, dimostrando chiaramente le proprie strategie ambiziose.

Juve, in agenda il blitz di Manna a Londra: tutti i nomi sul tavolo, si scaldano le piste Zakaria e Castagne - Che resta un obiettivo di sostanza ed esperienza per le fasce, in attesa che la Juve riesca a fargli posto in organico e a bilancio. C'è l'intesa con il giocatore, c'è una valutazione da ... Secondo calciomercato.com

Juventus, Arthur rimane sul mercato: due offerte sul tavolo, cosa succede - Tanti rumorsi mercato intorno ad Arthur Melo, fuori dal progetto Juventus ... piste. In Italia e nei principali campionati il mercato in entrata è chiuso, ma si possono ancora cedere giocatori ... Da calciomercato.com

Juventus, attacco: opzioni tra svincolati e calciatori scontenti - Per evitare di trovarsi in emergenza, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un vice-Vlahovic, valutando tre piste principali: giocatori ... opzioni sul tavolo della Juventus è rappresentata ... Come scrive msn.com

Che fortuna