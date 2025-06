Calciomercato Juve Giovanni Albanese svela | Difficilmente in questa sessione extra prima del Mondiale per Club accadrà questa cosa

Il calciomercato della Juventus si prepara a muoversi con cautela nella sessione extra prima del Mondiale per Club. Giovanni Albanese svela che, sebbene le strategie siano in atto, è improbabile assistere a grandi acquisti nelle prossime settimane. I bianconeri puntano a gettare solide basi per l’estate, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi futuri. Ma quali saranno le mosse che definiranno il loro destino? Solo il tempo lo dirà.

Calciomercato Juve: Giovanni Albanese svela sulle possibili mosse dei bianconeri nella sessione extra di mercato. Il calciomercato Juve si muove in questa sessione extra di mercato prima del Mondiale per Club, soprattutto per mettere basi solide in vista di luglio. Come riportato da Giovanni Albanese, difficilmente ci saranno già dei colpi in entrata in queste settimane prima della competizione in America. PAROLE – «Difficilmente, secondo me, la Juve potrà fare qualcosa in entrata in questa sessione extra, ma sarà da verificare a luglio quando ci saranno tante offerte». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giovanni Albanese svela: «Difficilmente in questa sessione extra prima del Mondiale per Club accadrà questa cosa»

