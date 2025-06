Calciomercato Inter LIVE | assalto per Hojlund la risposta del Parma per Leoni

Il calciomercato dell’Inter è più vivo che mai, con un assalto infuocato a Hojlund e la risposta del Parma per Leoni che tiene tutti col fiato sospeso. Tra indiscrezioni, incontri segreti e trattative in corso, il club nerazzurro non smette di lavorare, pianificando con attenzione ogni mossa per rafforzare la rosa. Segui con noi tutte le novità in tempo reale e scopri come potrebbe evolversi questa estate di grandi opportunità e sorprese.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: assalto per Hojlund, la risposta del Parma per Leoni

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Inter News/ Hojlund, c’è distanza: il Manchester United rifiuta il prestito (7 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: i Red Devils vogliono cedere il danese solamente a titolo definitivo. I nerazzurri studiano un piano secondario (7 giugno 2025) ... Lo riporta ilsussidiario.net

Inter, priorità attacco: Hojlund il nome forte, si tratta con lo United. Nodo formula - In vista della prossima stagione, il club nerazzurro dovrà sistemare il reparto d'attacco con innesti importanti. Hojlund il prescelto ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, doppio colpo in attacco: il piano per Hojlund, Chivu vuole Bonny. Il Parma… - Chivu punta su due rinforzi offensivi: Hojlund nel mirino, ma lo United frena. Bonny piace molto e il Parma è pronto a trattare senza ostacoli ... Lo riporta fcinter1908.it

