Calciomercato Inter Leoni ma non solo! L’annuncio di Romano | C’è un nome che resta molto alto nelle preferenze!

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con grandi speranze e nomi caldi, tra conferme e sorprese. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, svela le strategie nerazzurre e rivela che, tra le tante opzioni, un nome spicca su tutti per il suo alto gradimento: Giovanni Leoni del Parma. Ma le mosse per rafforzare l’attacco sono ancora in pieno fermento. CALCIOMERCATO INTER – « Manteniamo un nome che all’Inter piace e che è ...

. Le mosse per l’attacco. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sugli obiettivi del calciomercato Inter per il prossimo anno. Tra di essi c’è Giovanni Leoni del Parma, mentre sono due le piste calde per l’attacco. CALCIOMERCATO INTER – « Manteniamo un nome che all’Inter piace e che è Giovanni Leoni, nel mirino dei nerazzurri già prima che andasse a Parma. Opportunità poi sfumata: a Parma ha fatto bene e il club gialloblù vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione, ma è una situazione da monitorare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Leoni ma non solo! L’annuncio di Romano: «C’è un nome che resta molto alto nelle preferenze!»

