Calciomercato Inter il Real Madrid sogna Nicolò Barella

Il calciomercato si infiamma: il Real Madrid, in cerca di un centrocampista di livello dopo l'addio di Luka Modric, mette gli occhi su Nicolò Barella. Il giovane italiano, noto per la sua versatilità e presenza in campo, potrebbe presto diventare uno dei nomi caldi della prossima sessione di mercato. Ma cosa c’è di vero e quali sono le chance di un trasferimento? Scopriamolo insieme.

Lasciato partire dopo tredici anni di onorato servizio l’ormai quarantenne Luka Modric, il Real Madrid è alla ricerca di un centrocampista. Un profilo di spessore, sicuramente polivalente, che come il croato sappia fare un po’ tutto nel settore nevralgico del campo. Così, come riporta il sito specializzato di calciomercato todofichajes.com, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Real Madrid sogna Nicolò Barella

In questa notizia si parla di: Realmadrid Calciomercato Inter Sogna

Sfuma un sogno per l'Inter? Nico Paz si allontana! Nonostante il legame con Zanetti, il talento cristallino sembra destinato a tornare già in estate al Real. #inter #internews24 #NicoPaz #nicopazinter #Calciomercato #RealMadrid #calciomercatointer Partecipa alla discussione

Non solo Fabregas. Dal Real Madrid, passando da Como, all'Inter potrebbe arrivare anche NicoPaz, gioiello 19enne già nel giro della nazionale argentina e seguito da mesi dagli scout interisti Partecipa alla discussione

L’Inter sogna dei grandissimi colpi di calciomercato per il 2026 - Facciamo il punto della situazione sui 5 colpi grossi che l'Inter vorrebbe chiudere in vista della prossima sessione di calciomercato ... msn.com scrive

Calciomercato Inter | Marotta reagisce: adesso sogna un colpo pazzesco - Beppe Marotta sembra deciso a rivoluzionare la rosa: il calciomercato nerazzurro sarà particolarmente interessante. Il punto ... Scrive msn.com

La Juventus sogna in grande: un top del Real Madrid nel mirino - I bianconeri hanno messo nel mirino un campione del mondo del Real Madrid per la ... Giuntoli (LaPresse)- Calciomercato.it La Juventus sta continuando la rincorsa all’Inter per lo Scudetto. Da calciomercato.it