Calciomercato Inter Hojlund è l’obiettivo numero uno per l’attacco | si tratta con lo United

L'Inter punta deciso su Hojlund come obiettivo principale per rinforzare l'attacco, con trattative in corso con lo United. Ma la rosa nerazzurra si prepara a un mercato intenso, tra nuovi innesti e strategie mirate, per affrontare una stagione ricca di impegni prestigiosi come il Mondiale per club, Champions League e campionati nazionali. La sfida è aperta: il futuro nerazzurro si costruisce ora, e le mosse del calciomercato saranno decisive per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Calciomercato Inter, priorità all'attacco: Hojlund in pole, ma nel mirino ci sono altri due giocatori. Cristian Chivu ha discusso a lungo con Ausilio e Baccin riguardo al mercato. La prossima stagione si preannuncia impegnativa e costosa: il Mondiale per club, la Champions League, il campionato e le competizioni nazionali richiederanno un organico più ampio, particolarmente nel reparto offensivo, dove attualmente ci sono delle incertezze. Dopo gli innesti già ufficializzati di Sucic a centrocampo e Luis Henrique sulla fascia destra, l'attenzione si concentra ora sull'attacco, dove l'obiettivo numero uno e Hojlund.

@maugirzio_russo a CMIT LIVE su Youtube: "Attacco #Inter? Verrà preso un attaccante di nome, uno forte, quindi uno alla Jonathan #David, ma per lui c'è tantissima concorrenza. #Zirkzee e #Hojlund possono diventare delle occasioni di mercato"

