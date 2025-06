Calciomercato Inter due talenti della Primavera nel mirino del Mantova | i dettagli

Dopo la conquista dello storico Scudetto Primavera, l'Inter si conferma fucina di talenti e punta di diamante del calcio giovanile italiano. Ora, due promettenti giovani nerazzurri sono nel mirino del Mantova, pronto a scommettere sul loro futuro. Questo interesse sottolinea come le attenzioni delle società di serie C si concentrino sui protagonisti della vittoria. La corsa ai talenti è appena iniziata, e il loro destino potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio emergente.

Calciomercato Inter, dopo la vittoria del Campionato Primavera, sono tanti i giovani nerazzurri attenzionati. Il Mantova si fa avanti per due talenti. La vittoria dello Scudetto Primavera attira sui giovani talenti dell’ Inter gli occhi di diverse società italiane. Tanti i protagonisti della cavalcata che ha portato i ragazzi di mister Andrea Zanchetta a conquistare l’ undicesimo trionfo nel massimo campionato giovanile nella storia nerazzurra. Alcuni di loro avranno l’opportunità di mettersi alla prova in Serie C con l’Under 23, altri continueranno in Primavera e altri ancora potrebbero partire verso altri lidi, magari per crescere più velocemente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, due talenti della Primavera nel mirino del Mantova: i dettagli

In questa notizia si parla di: Inter Talenti Primavera Mantova

Bonny Inter, trovato l’incastro col Parma? Nerazzurri pronti a mettere sul piatto due giovani talenti! - L'Inter sembra aver trovato un'opportunità interessante per rinforzare il proprio attacco, puntando su Ange-Yoan Bonny.

Inter, torna Chivu: ecco i talenti che ha lanciato nelle giovanili - Cristian Chivu è pronto a diventare il nuovo allenatore dell`Inter, manca soltanto l`annuncio da parte della società. Per il rumeno si tratta di un ritorno in nerazzurro,. Riporta msn.com

Inter Primavera: Scudetto e futuro brillante con la seconda squadra in Serie C - L'Inter Primavera conquista lo Scudetto e prepara la seconda squadra in Serie C, con giovani talenti pronti al salto. Scrive ilgiorno.it

Mantova, dall'Inter arriva il centrocampista Wieser: contratto triennale - Il Mantova ha annunciato ... è poi approdato all’Inter dove ha militato per quattro stagioni. Ha successivamente disputato il campionato Primavera tra le fila del Bologna prima dell’esordio ... tuttomercatoweb.com scrive