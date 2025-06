Calciomercato Inter da Leoni ai nomi per il centrocampo | Chivu stila la sua lista della spesa!

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con nomi di spicco e strategie ambiziose, e questa volta a fare da protagonista è Cristian Chivu. L'ex difensore, ora allenatore, stila la sua personale "lista della spesa" per rinforzare il centrocampo e non solo, puntando a portare in nerazzurro talenti pronti a fare la differenza. Tra sogni e realtà, scopriamo insieme gli obiettivi principali e le strategie di mercato per la prossima stagione.

Ecco gli obiettivi per la prossima stagione. Sono diversi i nomi fatti in chiave calciomercato Inter dal nuovo allenatore Cristian Chivu. Su tutti c'è quello di Giovanni Leoni: il difensore classe 2006, allenato dallo stesso Chivu al Parma, è diventato il primo nome della lista per la difesa. Ma non è il solo. A parlare degli altri obiettivi dei nerazzurri nel reparto arretrato è Tuttosport, che apre anche alla possibilità di nuovi innesti a centrocampo in caso di addio di Asllani (oltre che a quello di Frattesi).

