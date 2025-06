Calciomercato il Milan saluta il big | scambio e maxi offerta per i rossoneri

Il calciomercato infiamma Milano: il Milan si prepara a rivoluzionare la propria rosa, con scambi strategici e maxi offerte per rinvigorire il progetto rossonero. Dopo una stagione deludente, i dirigenti sono già al lavoro per costruire un futuro più solido e competitivo. Con Igli Tare al timone come nuovo direttore sportivo, l’orizzonte del club si illumina di nuove ambizioni e grandi sfide. La rivoluzione è alle porte: scopriamo insieme cosa ci aspetta!

Continua a imperversare il vento di rivoluzione in casa Milan: pronti scambio e maxi offerta in cambio del big. Dopo una stagione fatta di delusioni e di cambiamenti, il Milan pensa già alla prossima annata, per la quale i cambiamenti nell'aria sono tanti. Si parte già dal quadro dirigenziale, con i rossoneri nelle mani di Igli Tare che, in qualità di nuovo direttore sportivo, si è messo immediatamente a lavoro per risollevare l'umore del club. Nel farlo ha voluto subito sciogliere il rebus per la panchina, che ha riportato a Milanello Massimiliano Allegri, che ha già vestito i panni di tecnico rossonero dal 2010 al 2014.

