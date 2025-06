Calciomercato Genoa nuovo colpo in arrivo per la prossima stagione | arriva Toljan a parametro zero!

Il calciomercato del Genoa si infiamma con un’operazione di grande rilievo: Jeremy Toljan, esterno destro di esperienza internazionale, sta per unirsi ai rossoblù a parametro zero. Un colpo strategico che rafforza le ambizioni del club in vista della prossima stagione di Serie A. La trattativa è ormai ai dettagli finali: il futuro del Genoa si scrive anche grazie a questo nuovo acquisto.

Il calciomercato del Genoa comincia a prendere forma con un’operazione importante in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù ha praticamente chiuso l’accordo per l’ingaggio di Jeremy Toljan, esterno destro classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, nuovo colpo in arrivo per la prossima stagione: arriva Toljan a parametro zero!

In questa notizia si parla di: Calciomercato Genoa Prossima Stagione

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

L’Inter sposta le sue attenzioni su Cristian Chivu confermando ciò che ripetiamo da diverse settimane: Patrick Vieira sarà l’allenatore del Genoa anche in vista della prossima stagione. Il punto sulle panchine di Serie A e sulla giornata rossoblú Partecipa alla discussione

: Jeremy Toljan, in scadenza col Sassuolo, prende quota per la corsia destra del Genoa Per maggiori info leggi http://buoncalcioatutti.it ? #Genoa #calciomercato #Toljan #SerieA Partecipa alla discussione

Calciomercato Genoa – Vieira a caccia del 9: ecco i 4 nomi segreti - Il Genoa è a caccia del suo nuovo centravanti dopo il molto probabile addio di Andrea Pinamonti. Ecco tutti i dettagli sul possibile sostituto ... Si legge su msn.com

Calciomercato Genoa: Piccoli si avvicina - Il Genoa ha bisogno di certezze in vista della prossima stagione e per cercare di fare dell'attacco un reparto migliore ecco spuntare ... Si legge su calcioline.com

Calciomercato Genoa – Marotta ha scelto! Vieira resta? La decisione finale - Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare ... Come scrive msn.com

Calciomercato Genoa, Ellertsson ha iniziato le visite mediche