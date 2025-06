Calciomercato estero Tah sarà al Mondiale per club! Il Bayern Monaco paga al Leverkusen un indenizzo per anticipare l’addio

Il calciomercato internazionale si infiamma con la trattativa del momento: Jonathan Tah si prepara a vestire la maglia del Bayern Monaco prima del previsto, grazie a un indennizzo pagato al Leverkusen. Questa mossa strategica anticipa il suo addio e lo proietta direttamente al Mondiale per Club 2025 con i bavaresi. Un colpo di mercato che promette emozioni e sorprese, segnando un nuovo capitolo nel panorama calcistico europeo.

Jonathan Tah sarà ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco già prima del 1° luglio, pronto a partecipare al Mondiale per Club 2025. Secondo fonti affidabili dalla Germania, i bavaresi e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un

