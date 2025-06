Calciomercato estero Coman può lasciare il Bayern Monaco Interessi in Liga e in Premier ma una squadra resta in pole

Il calciomercato estero si infiamma: Kingsley Coman potrebbe lasciare il Bayern Monaco, con interesse da Liga e Premier League. Mentre il Newcastle United si fa avanti, l’Al-Hilal sembra in pole position per assicurarsi il talento francese. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato e aprire nuovi scenari nel calcio internazionale. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato.

Calciomercato estero, Coman può lasciare il Bayern Monaco. Il Newcastle prova interesse per l'attaccante, ma l'Al-Hilal è in pole Il Newcastle United è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della stagione 202526, che vedrà i Magpies nuovamente protagonisti in Champions League. Tra i profili valutati dalla dirigenza inglese c'è anche quello di Kingsley .

In questa notizia si parla di: Calciomercato Estero Coman Lasciare

