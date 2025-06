Calciomercato dilettanti | conferme e trasferimenti tra Cittadella Solierese e Spal

Il calciomercato dilettanti si anima tra conferme e nuovi arrivi, con la Cittadella che rafforza il suo roster e i trasferimenti che coinvolgono anche altre squadre come Solierese, SPAL e Arcetana. Mentre alcuni protagonisti rimangono fedeli alle proprie squadre, altri approdano a nuove sfide. Ecco tutte le novità di un mercato in fermento, pronto a regalare sorprese e emozioni agli appassionati.

In D conferme ufficiali (ma già note) alla Cittadella per Sabotic e Formato, restano anche Mandelli, che ha rinnovato, e Marchetti, che aveva già un biennale l’anno scorso, mentre il difensore 2006 Andreotti va all’ Arcetana. Dalla Cdr Mutina salutano Muratori e Corbelli che vanno allo Sporting Scandiano. In Promozione quattro innesti per la Solierese: dal Ganaceto arrivano il centrocampista offensivo ’95 Luigi Feninno e i difensori Onejsi Maccorapaj (2003) e Gabriele Giannelli (2002), Filippo Vaccari (1998), centrocampista ex Ganaceto e anche il centrocampista Riccardo Boschetti (2001) dalla Riese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato dilettanti: conferme e trasferimenti tra Cittadella, Solierese e Spal

