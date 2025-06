Calciomercato Bologna tutti pazzi per Beukema In Serie A ben quattro squadre sul centrale olandese | la situazione

Il calciomercato infiamma Bologna, con il nome di Sam Beukema al centro delle attenzione. Il difensore olandese classe ’98, protagonista di una stagione brillante, attira l’interesse di ben quattro squadre di Serie A pronte a contendersi il suo talento. La situazione è fervente e ogni mossa può cambiare gli equilibri: ecco cosa sta succedendo nel mondo del mercato bolognese.

Il nome di Sam Beukema infiamma il calciomercato. Il difensore olandese classe ’98, protagonista di una stagione solida al fianco di Lucumí nel Bologna di Vincenzo Italiano, è finito nel mirino di diversi top club italiani, tra cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, tutti pazzi per Beukema. In Serie A ben quattro squadre sul centrale olandese: la situazione

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calciomercato Bologna Beukema Olandese

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

#Calciomercato, #Napoli: Rimane #Beukema il nome in pole per la difesa. Apertura dell’olandese ai partenopei. Adesso devono trattare Napoli e #Bologna (@DiMarzio) #Transfers Partecipa alla discussione

#Calciomercato, #Napoli: primo contatto ufficiale con il #Bologna per #Beukema (@DiMarzio) #Transfers Partecipa alla discussione

Calciomercato: il Milan su Xakha, Juventus su Dodo, Beukema verso Napoli - Dopo il terremoto sulle panchine di serie A, che non è ancora finito, comincia a entrare nel vivo la campagna acquisti e cessioni dei giocatori: Inter e Juve hanno anche la finestra aggiuntiva sul mer ... Secondo sport.virgilio.it

Bologna preoccupato: per Lucumi c’è una clausola, ma per Beukema... - Con 28 milioni il difensore colombiano sarà libero di andare, mentre sull'olandese c'è il pressing di diverse big: tutti i dettagli ... Riporta msn.com

Napoli, si insiste per Beukema del Bologna: c'è l'apertura del difensore - Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione e il profilo in pole position è quello di Sam Beukema. Il centrale olandese ha già dato la sua apertura agli azzurri, ... Da sport.sky.it

Sam Beukema - Best Tackles, Blocks & Skills - 2025